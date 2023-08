São Paulo conquistou menos de um terço dos pontos fora de casa nos últimos três Brasileiros 

Tricolor, derrotado pelo lanterna no domingo, ainda não venceu como visitante na atual edição.

A derrota para o América-MG, no último domingo, gerou uma reação incomum do técnico do São Paulo, Dorival Júnior. Após a partida, numa entrevista mais dura, classificou o resultado e o desempenho do time como visitante como “inaceitável”.

Em Minas Gerais, ainda que com um time misto, o São Paulo perdeu para o lanterna do torneio por 2 a 1 – sofreu o segundo gol quando tinha um jogador a mais e pouco depois de empatar a partida, num momento em que parecia mais próximo da virada do que de uma derrota.

Decepções longe do Morumbi têm sido frequentes aos são-paulinos no Campeonato Brasileiro. Nas últimas três edições, em 48 jogos como visitante, venceu só nove e conquistou menos de um terço dos pontos – 32%.

Em 2021, salvou-se do rebaixamento na penúltima rodada, e no ano seguinte ficou bem distante da disputa pelo título. Neste ano, em que só perdeu ou empatou fora de casa, é o 11º colocado, mais longe do G-4 (oito pontos) do que da zona da degola (sete pontos).

“Poderíamos ter dado uma resposta melhor. Deixamos a desejar coletivamente e amargamos mais uma derrota fora de casa. Para uma equipe como a nossa, é uma situação inaceitável”, afirmou Dorival Júnior depois da partida contra o América-MG.

A disputa dos mata-matas nas copas do Brasil e Sul-Americana tem impactado a campanha tricolor, já que Dorival tem utilizado times mistos no Nacional.

O São Paulo não vence no Brasileiro há mais de mês, quando bateu o Santos por 4 a 1, em casa, em 16 de julho. Depois, perdeu para o Cuiabá (fora), empatou com o Bahia (casa), perdeu para o Atlético-MG (casa), empatou com Flamengo (fora) e Botafogo (casa), e perdeu para o América-MG (fora).

Nesse período, despencou do quarto para o 11º lugar e se afastou da disputa por uma vaga na Conmebol Libertadores do ano que vem – torneio que não disputa desde 2021.

As escolhas de Dorival por times mistos no Brasileiro, ao menos, foram compensadas com classificações nas copas – não sem sustos. O time perdeu para Corinthians, na Copa do Brasil, e San Lorenzo, na Sul-Americana, em jogos de ida em que atuou como visitante, mas conseguiu as viradas no Morumbi.

Nesta quinta-feira, recebe a LDU no jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana e terá que repetir o roteiro, já que foi derrotado em Quito, na semana passada, por 2 a 1.

Na Copa do Brasil, as finais contra o Flamengo estão marcadas para os dias 17 e 24 de setembro – o primeiro no Maracanã, a decisão no Morumbi.

Os dois torneios dão vaga ao campeão na próxima Libertadores.

