São Paulo busca mais reforços antes do fim das férias 

Clube tem pelo menos duas negociações em andamento e quer finalizar ambas até quarta-feira.

O elenco do São Paulo se reapresentará na próxima quarta-feira com duas novidades, o atacante Pedrinho e o goleiro Rafael. Mas a diretoria quer usar esses dois dias que faltam até lá para ampliar o grupo de jogadores.

Há pelo menos duas negociações em andamento com reforços, com boas perspectivas de serem concluídas em breve.

O acordo com o meia Wellington Rato, de 30 anos, é o mais próximo de uma solução – ainda que restem empecilhos.

O São Paulo já se acertou com o jogador, que tem feito esforços para que ele seja liberado para jogar no Morumbi. O Atlético-GO, entretanto, resiste.

Isso porque o clube goiano, que foi rebaixado no Brasileiro, tem uma proposta do Fortaleza pelo jogador que considera melhor do que a feita pelo São Paulo. Os cearenses oferecem R$ 5,5 milhões, à vista, por 100% dos direitos, enquanto os paulistas topam pagar algo em torno de R$ 4,5 milhões, parcelados, por 70%.

Enquanto o Atlético-GO tenta tirar algo mais do São Paulo, os são-paulinos consideram que a negociação depende apenas de um acordo na forma de pagamento. De qualquer forma, é mais provável que a vontade de Wellington Rato prevaleça e que os dois clubes se acertem ainda nesta semana.

A outra negociação é com o atacante Marcos Paulo, formado no Fluminense, e que está vinculado ao Atlético de Madri – ele tem atuado emprestado ao Mirandés, da segunda divisão espanhola.

O São Paulo tenta o empréstimo do jogador e vê a negociação com otimismo. Nesse caso, por ser uma transferência internacional, mesmo que ela seja concluída rapidamente, é mais difícil que Marcos Paulo já esteja com o grupo tricolor na quarta-feira, data da reapresentação.

A diretoria continuará em busca de mais jogadores quando as férias terminarem. Há carências no elenco, principalmente na zaga e na lateral-esquerda.

Sete jogadores já sabem que não estarão no Morumbi em 2023: Miranda, Reinaldo, Andrés Colorado, Eder e Marcos Guilherme não terão os contratos renovados, enquanto Bustos pediu a rescisão de seu empréstimo, e Luizão tem acordo para se transferir para o West Ham.