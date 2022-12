São Paulo avança em conversa para contratar o equatoriano Méndez 

Volante de 25 anos tem parte do acordo apalavrado e pode reforçar o Tricolor em 2023.

O São Paulo avançou nas tratativas para contratar o volante Jhegson Méndez, titular do Equador na Copa do Mundo do Catar.

Boa parte do acordo está apalavrado e há a expectativa das duas partes (clube e estafe do atleta) de tudo ser finalizado no fim deste ano para o jogador de 25 anos vestir a camisa tricolor em 2023.

Méndez tem contrato com o Los Angeles FC até semana que vem e será jogador livre a partir do dia 1º de janeiro. O meio-campista chegaria ao São Paulo de maneira definitiva.

Diante da situação contratual de Méndez, o São Paulo age com cautela na negociação e espera o fim de compromisso do jogador com a franquia para considerar o acordo encaminhado.

Méndez despertou a atenção de outros clubes após defender o Equador na Copa do Mundo. O meio-campista foi titular nos dois primeiros jogos (Catar e Holanda) e ficou fora do duelo contra Senegal, suspenso.

Antes de Méndez, entretanto, o São Paulo espera fechar a contratação do atacante Marcos Paulo, que tem os direitos ligados ao Atlético de Madrid.

Apenas questões burocráticas separam o anúncio do negócio, que pode ocorrer nos próximos dias.

Aos 21 anos, o atacante tem acordo encaminhado de empréstimo com o São Paulo até o fim da temporada, com opção de compra.

Quem é Méndez?

Mais próximo de reforçar o São Paulo, Méndez é cria do Independiente del Valle, clube que passou a defender ainda em 2015, quando ainda atuava nas divisões de base.

Depois de se destacar no futebol equatoriano, o meio-campista se transferiu em dezembro de 2018 para os Estados Unidos, onde defendeu primeiramente o Orlando City.

Na última temporada, jogou pelo Los Angeles FC, clube no qual se sagrou campeão da MLS Cup. Pela franquia californiana, Méndez fez 28 partidas, oito delas como titular.

*Com informações do ge