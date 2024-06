São Paulo anuncia renovação do contrato do zagueiro Sabino 

Defensor, que tem só 28 minutos em campo, teve vínculo ampliado até o final do ano.

O São Paulo anunciou na terça-feira a renovação do contrato do zagueiro Sabino. O vínculo, que terminaria nesta quinta, foi ampliado até o fim do ano. O novo acordo mantém as bases do primeiro, com salário considerado baixo e gatilhos que permitem uma nova renovação a partir de janeiro.

Sabino foi contratado em março, com vínculo de pouco mais de três meses, como experiência. O jogador estava livre após deixar o Sport e em recuperação de lesão no pé que terminou de tratar no São Paulo.

A intenção era reforçar o setor que ficaria desfalcado durante a disputa da Copa América com um atleta de custos baixos – Ferraresi foi convocado pela Venezuela, mas Arboleda, que tinha a expectativa de disputar o torneio nos EUA, ficou fora da lista do Equador.

Com 27 anos, Sabino jogou só uma vez pelo São Paulo, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Águia de Marabá. Ele entrou no lugar de Diego Costa no segundo tempo e ficou em campo por cerca de 28 minutos.

A diretoria tricolor entende que, mesmo nesse cenário, a renovação era o melhor caminho por se tratar de um atleta de custo baixo que, se saísse, obrigaria o clube a buscar outro jogador para o setor, provavelmente mais caro.

*Com informações do ge