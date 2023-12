São Paulo anuncia New Balance como nova fornecedora de material esportivo 

Empresa americana substitui a adidas a partir de janeiro; acordo é válido até o final de 2027.

O São Paulo anunciou nesta terça-feira a New Balance como nova fornecedora de material esportivo do clube. O acordo é válido a partir de janeiro até o final de 2027. Os valores da parceria não foram revelados.

A empresa americana substituirá a adidas, marca que produziu o uniforme tricolor nos últimos anos – e que manteve relação com atritos com o clube. A adidas tinha preferência na renovação do acordo, mas informou que não acionaria a cláusula.

São Paulo e New Balance negociam há meses, já que o clube também não tinha interesse em estender o acordo com a parceria anterior.

De acordo com comunicado publicado nesta terça, o São Paulo terá exclusividade da New Balance no Brasil, uma exigência da diretoria em busca de valorização da marca e dos produtos.

O São Paulo promete revelar seus novos uniformes, que serão utilizados pelos times masculino e feminino, da base ao profissional, “em breve”.

“Estávamos em busca de uma marca global com capacidade e disposição de ter o São Paulo como parceiro exclusivo no futebol no Brasil. Este olhar único para nosso clube será fundamental para atender às nossas necessidades em relação ao fornecimento de material esportivo, e a New Balance nos traz tudo isso”, disse o presidente do São Paulo, Julio Casares, no comunicado desta terça.

*Com informações do ge