São Paulo ajusta jogo ofensivo para duelo contra o Avaí 

Rogério Ceni comandou duas atividades técnicas para melhorar desempenho do ataque do time.

O São Paulo trabalhou o jogo ofensivo na atividade da manhã desta quarta-feira (1º.jun) no CT da Barra Funda. Rogério Ceni comandou dois treinos técnicos para ajustar o time que volta a campo no próximo sábado, às 19h, para enfrentar o Avaí, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador abriu a atividade com um trabalho de ataque contra defesa, investindo na troca de passes, contra-ataque, cruzamentos e finalizações. Na sequência, o elenco fez um treinamento em campo reduzido, sem os goleiros, para evoluir a construção ofensiva.

Mais uma vez, o treinador não contou com o zagueiro Arboleda, que está servindo a seleção equatoriana, e os jovens Caio e Beraldo, convocados para a seleção brasileira sub-20.

Ceni ainda não conta com Gabriel Sara e Nikão, em tratamento. Andrés Colorado, outro fora de atividade, deu prosseguimento à recuperação de uma lesão muscular no gramado, com os fisioterapeutas.

Talles Costa, com uma entorse no tornozelo direito sofrida contra o Ayacucho, também permaneceu sob os cuidados dos profissionais do Reffis. Rafinha e Igor Gomes, suspensos, não enfrentam o Avaí.

O São Paulo volta a trabalhar nesta quinta-feira, novamente no CT da Barra Funda. O elenco deve viajar para Florianópolis na sexta-feira, depois de novo trabalho na capital.

Somando 13 pontos o Tricolor ocupa a quinta colocação do Brasileirão, após oito rodadas disputadas.