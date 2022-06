São Paulo aguarda exames em Luan e Caio; Diego Costa ainda é dúvida 

Time se reapresentou nesta terça-feira, no CT da Barra Funda; na quinta, enfrenta o Botafogo.

O São Paulo se reapresentou na manhã desta terça-feira (14.jun) e trouxe mais dúvidas para o técnico Rogério Ceni. O zagueiro Diego Costa, desfalque no fim de semana, trabalhou parte do dia com o Reffis, enquanto o volante Luan, que saiu machucado na vitória sobre o América-MG, e o atacante Caio, substituído na seleção sub-20, ainda não possuem um diagnóstico sobre seus problemas físicos.

Luan saiu chorando do gramado ainda no primeiro tempo do jogo de domingo e reclamou de dores. Já Caio acabou substituído após pisar de mal jeito em uma arrancada e também aguarda novos exames para definir se há algum problema mais grave.

Diego Costa dividiu a terça-feira entre o aquecimento com o grupo e atividades individuais no Reffis. O zagueiro é dúvida para o duelo de quinta-feira, às 16h, contra o Botafogo, no Nilton Santos, pela 12ª rodada do Brasileirão.

No gramado, Ceni contou com os retornos dos defensores Arboleda e Beraldo, que estiveram com as seleções equatoriana e brasileira sub-20 na Data Fifa das últimas duas semanas.

O trabalho começou com um exercício de troca de passes com todo o elenco à disposição. Depois, quem atuou mais de um tempo contra o América-MG fez uma atividade leve com bola e um complemento regenerativo. O restante participou de um treino técnico sob comando de Rogério Ceni.

Além de Luan e Caio, que aguardam diagnóstico, e Diego Costa, o Reffis novamente contou com as presenças de Gabriel Sara, Talles Costa, Alisson e Nikão, que seguem sob os cuidados dos fisioterapeutas.

Terceiro colocado do Brasileirão com 18 pontos, o São Paulo tem mais um dia de trabalho antes de viajar ao Rio de Janeiro. O time treina quarta-feira, no CT, e viaja na sequência para a cidade que receberá o duelo diante do Botafogo, que ocupa a 17ª colocação com 12 pontos.