São Paulo acerta o retorno de Lucas Moura após 11 anos

Meia-atacante estava sem clube desde que deixou o Tottenham, em abril.

Foram quase 11 anos longe, mas sempre perto. O São Paulo acertou nesta terça-feira o retorno do meia-atacante Lucas Moura, que estava sem clube desde que deixou o Tottenham, da Inglaterra, em abril. Seu vínculo vai até o final desta temporada.

O jogador deve assinar com o São Paulo nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, e depois acertar um pré-acordo com outro clube para atuar em 2024. O destino mais provável é a MLS. Havia a possibilidade dele acertar com o futebol norte-americano e ser emprestado, mas o pouco tempo para inscrições na janela dificultou essa opção.

Formado em Cotia, Lucas é uma das principais revelações do São Paulo neste século. Em 2012, ele foi vendido ao PSG, mas antes de se despedir, foi campeão da Copa Sul-Americana.