São Paulo aceita proposta do Vasco e encaminha venda do zagueiro Léo 

Jogador de 26 anos também atua como lateral-esquerdo e é esperado no Rio de Janeiro para exames médicos.

O São Paulo aceitou a proposta de 3 milhões de dólares (R$ 16 mi) do Vasco e encaminhou nesta terça-feira a venda do zagueiro Léo, que defendia a camisa Tricolor desde 2019.

O defensor é esperado no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato. O compromisso do atleta com o cruz-maltino deve ser de três anos.

Contratado no fim de 2018 como lateral-esquerdo, Léo tornou-se importante no time do São Paulo ao ser deslocado para jogar como zagueiro por Fernando Diniz e posteriormente por Hernán Crespo, que utilizava esquema com três defensores.

Ele foi mantido na posição por Rogério Ceni. Em 2022, foi o sexto jogador com maior número de partidas pelo clube, com 58 jogos.

No meio da temporada, Léo recusou uma proposta do Angers, da França, ao ser convencido de que era importante continuar no São Paulo num período em que o elenco sofria com muitas lesões. Ele ouviu, na época, que teria uma saída facilitada no fim do ano.

Havia a expectativa, inclusive, de que o clube francês fizesse uma nova tentativa, que não se confirmou.

Se a saída de Léo for concretizada, aumenta a necessidade de o São Paulo buscar um novo zagueiro.

O clube já perdeu Miranda, dispensado, e Luizão, que foi para o West Ham. Diego Costa está lesionado, e Beraldo começará a temporada na Seleção sub-20.

Assim, sobram Ferraresi e Arboleda – o equatoriano só se apresenta no dia 2. O elenco também tem Walce, liberado para jogar após três anos em tratamento de lesões no joelho.