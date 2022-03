São José do Rio Preto entra no Circuito de Terapias Alternativas

Terceira melhor cidade do país para se viver, o município do noroeste paulista viu crescer demanda por tratamentos preventivos para doenças como depressão, insônia, estresse e dores musculares. O aquecimento do mercado de massagens relaxantes, terapêuticas e sensuais abriu espaço para maior atuação de profissionais da área na região.

Localizada a 442 km da Capital, São José do Rio Preto – ou apenas Rio Preto –, como a cidade é mais conhecida na região onde exerce influência direta sobre um entorno com mais de 100 municípios, está se destacando não somente pela alta qualidade de vida (terceira melhor do país), mas também pelo aumento da procura de terapias alternativas.

Perto de chegar a 500 mil habitantes, a cidade é cortada pelas rodovias Washington Luís (SP-310) e Assis Chateaubriand (BR-153) e se tornou um dos principais polos industriais, culturais, educacionais e de serviços do interior de São Paulo.

Mas é na indústria da saúde que ela se destaca, por abrigar uma das mais conceituadas faculdades de medicina do estado (Famerp) e o Hospital de Base (hospital-escola), além de centenas de clínicas médicas, odontológicas e centros estéticos, que recebem milhares de pessoas de todo Brasil.

Neste mercado em constante desenvolvimento, a demanda por massagistas em São José do Rio Preto segue no mesmo caminho das capitais, com a busca pelos benefícios e aplicações das técnicas de massagens relaxantes, terapêuticas e sensuais, a exemplo da sueca, ayurvédica, pedras quentes, reflexologia, shiatsu, além da tailandesa e tântrica.

Oriunda da Ásia, a massagem ayurvédica alivia o estresse, reduz dores no corpo e ajusta o equilíbrio físico e psíquico de quem a pratica. Ao mesmo tempo, é relaxante, pois atua fortemente no campo físico e energético. É feita com movimentos de tração e alongamentos, estimulação de pontos e órgãos vitais. Ela desintoxica o organismo, aumentando a produção de glóbulos brancos e a nutrição e oxigenação celular e reequilibra o chacra e desfazendo bloqueios emocionais.

Bastante conhecida e uma das mais aplicadas, a massagem sueca é voltada a pessoas que recentemente começaram a frequentar sessões. O massagista faz uma combinação de movimentos longos e fluidos, maximizando o alívio das dores e as tensões em tendões e músculos.

Conquistando cada vez adeptos por seu poder curativo das dores, a massagem com pedras quentes melhora o fluxo sanguíneo e alivia a dor. Feitas geralmente de basalto, elas ampliam o descanso do corpo e da mente, aliviando dores e tensões musculares.

Já a japonesa shiatsu previne e diminui o estresse, sendo importante fator contra ansiedade, artrite, dor nas costas, constipação, dor de cabeça, insônia, problemas menstruais, dor no pescoço e ombro, síndrome pré-menstrual, ciática e sinusite.

Sensuais em crescimento

Os rio-pretenses e os moradores da região também estão descobrindo os benefícios das chamadas “massagens sensuais”, como a sensitive, a tailandesa, a nuru e a tântrica.

A massagem sensitive estimula as zonas erógenas de homens e mulheres, com movimentos contínuos e suaves e toques com as pontas dos dedos. Elimina tensões e promove uma conexão física, emocional e energética. A técnica é poderosa e tem poder meditativo e sensorial, criando uma comunicação nova do corpo com a consciência.

A massagem tailandesa é voltada para quem deseja uma forma de terapia mais ativa. A técnica reduz dores e estresse, inclusive melhorando a flexibilidade, a circulação e os níveis de energia. O terapeuta usa pés, joelhos, polegares, palmas e cotovelos, e realiza pressão, compressão e alongamento no corpo do paciente.

Outra massagem japonesa, a nuru é feita com um ou mais massagistas, que usam uma loção de massagem incolor e inodora. O processo gera fortes sensações táteis para aliviar o estresse, promovendo benefícios para a saúde e o bem-estar, relaxa a musculatura e desintoxica o organismo.

Por fim, a massagem tântrica proporciona diversos melhoramentos aos praticantes, como o despertar da sexualidade e a resolução de bloqueios emocionais. A massagem amplia a sensibilidade, no intuito de expandir e intensificar a sensação orgástica, levando em consideração o corpo em seus pontos vitais, que são ativados durante a massagem corporal por meio de uma leve pressão de pontos específicos.