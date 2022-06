Santos x Táchira: Conmebol confirma jogo na Vila Belmiro 

Após não poder utilizar o Morumbi, Peixe apresentou laudo que comprova que estádio tem capacidade para receber jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A Conmebol confirmou, nesta terça-feira (21.jun), que a partida entre Santos e Deportivo Táchira, da Venezuela, válida pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, será disputada na Vila Belmiro. A informação foi divulgada no perfil da competição no Twitter. O jogo está mantido para o dia 6 de julho, às 21h30.

Na última semana, o Santos enviou à entidade um laudo do Corpo de Bombeiros que indica 20.360 pessoas como capacidade máxima do estádio, acima dos 20 mil exigidos pela Conmebol para a disputa desta fase.

Inicialmente, a entidade entendia que o estádio não tinha capacidade mínima para receber o mata-mata. Por isso, o Peixe cogitou o Morumbi, que foi vetado pelo São Paulo, e depois escolheu a Arena Barueri como casa substituta.

Inicialmente, o Santos colocou no caderno de encargos da Conmebol, antes mesmo do início da competição, os nomes do Morumbi e da Arena Barueri como opções para mandar os confrontos de mata-mata, já que a Vila Belmiro teria capacidade menor do que a permitida pelo regulamento a partir das oitavas de final.

Porém, o São Paulo, proprietário do Morumbi, não foi avisado pelo Peixe sobre a decisão de jogar no Morumbi a partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, diante do Deportivo Táchira. Com isso, o Tricolor vetou o uso do estádio.

Apesar da boa relação entre as diretorias dos clubes nos últimos anos, o São Paulo temia um desgaste do gramado e até mesmo algum incidente com o estádio. O Tricolor irá atuar no Morumbi 24 horas depois, em 7 de julho, na partida de volta das oitavas contra a Universidad Católica, do Chile, também pela Sul-Americana.

