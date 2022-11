Santos voltará a ter dupla ideal na zaga após mais de um mês 

Maicon, recuperado de lesão muscular, já treina e jogará nesta quarta-feira, contra o Atlético-GO; ele e Eduardo Bauermann têm sido os mais utilizados no setor defensivo.

O Santos voltará a ter sua dupla considerada ideal na zaga depois de mais de um mês. Recuperado de uma lesão muscular, Maicon está à disposição do técnico Orlando Ribeiro para jogar ao lado de Eduardo Bauermann na quarta-feira (2.nov), contra o Atlético-GO, às 19h, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Maicon treinou normalmente nos últimos dias depois de se lesionar na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico, no dia 27 de setembro. Por isso, não deve ter problemas para ser titular contra o Atlético-GO.

No período em que Maicon esteve lesionado, o Santos entrou em campo seis vezes. Foram quatro derrotas e duas vitórias.

Durante a ausência de Maicon, inclusive, o Santos pela primeira vez na temporada entrou em campo sem ele e Eduardo Bauermann. No jogo contra o Corinthians, a zaga titular do Peixe foi formada por Luiz Felipe e Alex, já que nenhum dos dois que mais atuaram na temporada estavam à disposição do técnico Orlando Ribeiro.

Considerado um dos líderes do elenco santista, inclusive um dos capitães, Maicon tem 29 jogos na atual temporada. São 11 vitórias, oito empates e 10 derrotas.

Com Maicon de titular, o Santos deve entrar em campo na quarta-feira com João Paulo, Nathan, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Sánchez e Luan (Vinicius Zanocelo ou Gabriel Carabajal); Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga.