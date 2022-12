Santos veta novo empréstimo e decide aproveitar Gabriel Pirani 

Meia disputou a última edição do Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá.

O meia Gabriel Pirani será reintegrado ao elenco do Santos para a temporada 2023. Após ser emprestado ao Cuiabá para a disputa do Campeonato Brasileiro deste ano, o jogador de 20 anos retorna ao Peixe.

A volta de Pirani é um pedido do técnico Odair Hellmann, que quer contar com o atleta. O treinador pediu aos dirigentes do Peixe que não envolvessem o meia em nenhuma nova negociação. Com isso, o jogador se reapresentará com o restante do elenco, nesta quarta-feira.

Enquanto isso, Gabriel Pirani tem aproveitado o período de férias para trabalhar e se apresentar em uma boa condição. Nos últimos 15 dias, o atleta treinou dois períodos para aprimorar a forma física e técnica.

Promovido ainda pelo técnico Cuca, na reta final do Brasileirão de 2020, Gabriel Pirani já disputou 74 jogos com a camisa do Santos. Neste período, marcou cinco gols e deu seis assistências.

Em junho deste ano, o clube optou por emprestar o meia para o Cuiabá para a disputa do Campeonato Brasileiro. O objetivo do era dar rodagem ao atleta de 20 anos. Pelo Dourado, foram 10 jogos e um gol marcado. O atleta possui vínculo com o Santos até dezembro de 2025.

*Com informações do ge