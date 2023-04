Santos vence o Botafogo-SP fora de casa e abre vantagem rumo às oitavas 

Lucas Lima e Marcos Leonardo, no primeiro tempo, fizeram os gols da vitória do Peixe em Ribeirão Preto; jogo de volta será no dia 26.

O Santos deu um passo importante rumo às oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (11.abr), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Peixe venceu o Botafogo-SP por 2 a 0, com gols de Lucas Lima e Marcos Leonardo, e abriu vantagem na partida de ida da terceira fase do torneio. O time da casa teve boas chances ao longo da partida, mas a equipe da Baixada Santista foi mais efetiva nas oportunidades que teve e construiu a vitória.

E agora?

Na partida de volta, no dia 26 de abril, às 19h, na Vila Belmiro, o Santos pode perder por até um gol de diferença para avançar de fase. O Botafogo-SP, por sua vez, precisa vencer por dois gols para levar a decisão para os pênaltis. Ou por três para avançar direto às oitavas de final da competição.

Próximo jogo

O Santos estreia no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, às 18h30, contra o Grêmio, fora de casa.