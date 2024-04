Santos troca Felipe Jonatan por Escobar com o Fortaleza 

Argentino de 27 anos será repassado ao Peixe pela liberação do cearense, titular de Carille.

O Santos terá o argentino Gonzalo Escobar como reforço para a lateral esquerda depois de topar rescindir de forma antecipada o contrato de Felipe Jonatan, para que ele se acerte com o Fortaleza. Escobar também será atleta do Peixe com vínculo definitivo.

Aos 27 anos, o argentino chega justamente para suprir a saída de Felipe, cujo ciclo no Santos era visto como encerrado, depois de rusgas com a torcida e uma final de Paulistão ruim. O jogador do Peixe viaja nesta quinta para a capital do Ceará, depois de não aceitar a renovação do contrato.

Escobar deve chegar a Santos nos próximos dias. Seu ciclo no Fortaleza também estava perto do fim, depois de episódio do ataque ao ônibus da delegação, de autoria de uma torcida organizada do Sport. O argentino levou 13 pontos no rosto e teve traumatismo cranioencefálico.

Ambos tinham contratos até o fim de 2024. Os vínculos serão rescindidos para que os novos contratos possam ser assinados.

O Santos também será reforçado pelo jovem Maceió, atacante de 20 anos que se destacou pela Portuguesa na última edição do Campeonato Paulista.

*Com informações do ge