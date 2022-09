Santos treina time titular em campo sintético para se ambientar ao gramado de rival 

Orlando Ribeiro deve manter o esquema com três atacantes para o clássico contra o Palmeiras.

O elenco do Santos segue em preparação para o jogo de domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, às 18h30, pelo Brasileirão. Na manhã desta sexta-feira (16.set), o técnico interino Orlando Ribeiro comandou a atividade no gramado sintético do campo 1 do CT Rei Pelé, normalmente utilizado pelas categorias de base, justamente para acostuma o time ao tipo de campo do rival.

A única ausência no treinamento foi o volante uruguaio Rodrigo Fernández, que se recupera de lesão muscular e, portanto, é desfalque para o clássico do fim de semana. No mais, todos os atletas estiveram em campo.

Orlando Ribeiro comandou uma atividade com os titulares no gramado sintético e desenhou a provável escalação do Peixe em uma atividade tática.

A tendência é de que o time entre em campo com João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Gabriel Carabajal (Carlos Sánchez); Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo.

O elenco volta aos treinos no CT Rei Pelé na tarde deste sábado e depois inicia a concentração para o clássico na casa do rival. O Santos tem 34 pontos no Brasileirão, ocupa a décima colocação, e mede forças com o líder Palmeiras, que briga pelo título nacional nesta temporada.