Santos treina em Chapecó e inicia preparação para enfrentar o Ceará 

Elenco do Peixe retorna na tarde desta quinta-feira para a Baixada Santista.

O Santos iniciou, nesta quinta-feira, a preparação para o confronto contra o Ceará, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na terça-feira, às 19h, na Vila Viva Sorte.

Após a derrota para a Chapecoense, na última quarta-feira, o elenco do Peixe trabalhou durante a manhã desta quinta, ainda na cidade catarinense. A equipe retorna para a Baixada Santista durante a tarde.

Os jogadores que iniciaram a partida realizaram apenas um trabalho regenerativo. Já os reservas trabalharam no gramado junto com a preparação física. O Peixe voltou a treinar na manhã desta sexta-feira, já no CT Rei Pelé.

Para a partida contra o Ceará, o técnico Fábio Carille contará com retornos importantes. O zagueiro Gil, o lateral-esquerdo Escobar e o volante Diego Pituca cumpriram suspensão contra a Chapecoense e estão de volta ao time.

Além deles, o Santos ainda terá os reforços do volante Tomás Rincón e do meia Miguelito, que defenderam as seleções da Venezuela e da Bolívia, respectivamente, nas últimas rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo.

Atualmente, o Peixe ocupa a liderança da Série B, com 56 pontos. No entanto, ele pode ser ultrapassado pelo Novorizontino, caso a equipe do interior paulista vença o Mirassol no sábado. O Sport tem chances remotas de superar o Santos. Para isso, o Leão precisaria vencer o Botafogo-SP e tirar a diferença de nove gols entre as equipes no saldo.

