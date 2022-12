Santos terá grupo enxuto na pré-temporada em Atibaia; veja quem pode ser vetado 

Odair Hellmann deve fazer cortes na delegação até o início de janeiro.

Depois da pausa para o Ano Novo, o elenco do Santos se reapresenta no CT Rei Pelé no dia 3 de janeiro e já parte para Atibaia para o complemento da pré-temporada. Na viagem para a cidade do interior paulista, o treinador Odair Hellmann pretende levar apenas um grupo reduzido de jogadores e precisará fazer alguns cortes.

Atualmente, o Peixe trabalha com 37 jogadores no seu plantel, e o número é considerado alto. Nas primeiras horas desta quinta-feira, a comissão técnica terá uma reunião com todos os departamentos que auxiliam o futebol para definir quais atletas vão a Atibaia e quais permanecerão no CT Rei Pelé.

A principal dúvida é com os garotos recém-promovidos das categorias de base. O meia Ivonei, o zagueiro Derick, o atacante Miguelito e o lateral Cadu estão inscritos na Copinha, mas fazem parte do elenco principal. Odair Hellmann precisa decidir se levará o quarteto ou se os cederá ao sub-20.

Algumas situações serão observadas em conjunto com o departamento médico. Os garotos Pedrinho Scaramussa e Ed Carlos não têm condições de trabalhar com bola e estão vetados.

O goleiro João Paulo (tratamento de dores no tendão do pé esquerdo), o volante Rodrigo Fernández (trabalho de controle de carga), o lateral Felipe Jonatan (trabalho de controle de carga), o meia Carlos Sánchez (repouso após bateria de exames cardiológicos) e o zagueiro Alex Nascimento (em transição física) ainda não foram reintegrados e serão avaliados caso a caso. A tendência é de que todos sejam relacionados para a viagem.

No treino desta quinta-feira, Odair Hellmann pretende, assim como já fez no dia 23 de dezembro, comandar um jogo-treino entre o próprio elenco. Algumas das dúvidas serão sanadas nesta última atividade antes da folga de quatro dias para a celebração da virada do ano.

O Santos embarca no dia 3 de janeiro e ficará concentrado em um hotel em Atibaia. No dia 8, o Peixe realiza um jogo-treino contra o EC São Bernardo, o último teste antes da estreia no Campeonato Paulista, marcada para o dia 14 de janeiro, contra o Mirassol, na Vila Belmiro.

