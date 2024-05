Santos terá desfalque no meio-campo para enfrentar o América-MG 

João Schimidt não viaja para Belo Horizonte; lateral-direito JP Chermont treina e vai jogar.

O Santos encerrou, nesta quinta-feira, a preparação para enfrentar o América-MG, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30, no Independência.

O elenco realizou uma atividade durante o período da manhã, no CT Rei Pelé. O técnico Fábio Carille comandou um treino tático e esboçou a equipe que irá a campo. Além disso, os jogadores trabalharam situações de bola parada.

O Peixe confirmou que o volante João Schmidt será desfalque para enfrentar o Coelho. O jogador, que sofreu um entorse no tornozelo direito no último domingo, segue tratando do problema no CT Rei Pelé e não viaja para Belo Horizonte.

Sem João Schmidt, o treinador santista deve promover a entrada do venezuelano Tomás Rincón, que já costuma a ser uma opção de substituição tanto para Schmidt quanto para Diego Pituca durante as partidas.

Em contrapartida, o lateral-direito JP Chermont trabalhou normalmente com o restante do elenco. O jogador havia sentido dores após dar uma assistência para o gol de Morelos contra o Brusque, no último domingo, e pediu para ser substituído. Recuperado, o jogador reforça o Santos contra o América-MG.

Um provável Santos para enfrentar o América-MG é formado por João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Giuliano; Weslley Patati, Willian Bigode e Otero.

*Com informações do ge