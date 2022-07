Santos tenta recuperar fôlego e encerrar seca de vitórias na Vila 

Após “maratona”, Peixe terá quatro jogos seguidos em casa para tentar voltar a vencer; nova sequência pode representar subida no Brasileiro e classificação na Sul-Americana.

O Santos tem só uma vitória nos últimos 11 jogos. Antes “arma” do Peixe, nem a Vila Belmiro tem sido suficiente para ajudar o time comandado por Fabián Bustos: a última vez que venceu em casa foi no dia 18 de maio, quando fez 1 a 0 no Unión La Calera, pela Copa Sul-Americana.

Agora, porém, o Santos terá uma boa sequência ao lado de seu torcedor para tentar encerrar a série instável. Depois de empatar em 1 a 1 com o Deportivo Táchira, na Venezuela, pela partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana, o Peixe jogará quatro vezes seguidas na Vila Belmiro.

A sequência em casa é comemorada pelo Santos, ainda mais depois da “maratona” dos últimos dias. A delegação levou 13 horas para chegar ao destino na Venezuela na terça-feira, um dia antes de enfrentar o Deportivo Táchira. Na quinta, mais 13 horas até Santos novamente.

O Peixe, neste sábado (2.jul), enfrenta o Flamengo, às 19h. Na quarta-feira, recebe o Táchira pela partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana. No domingo seguinte, encara o Atlético-GO. Por fim, no dia 13 de julho, joga contra o Corinthians pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Todos esses confrontos serão na Vila Belmiro.

O Santos, agora, espera que seu estádio volte a ser uma “arma”. Assim que chegou, Fabián Bustos comandou o Peixe em sete vitórias seguidas na Vila Belmiro. Recentemente, porém, isso mudou. Depois de vencer o La Calera, o Alvinegro jogou quatro vezes em seu estádio: perdeu uma e empatou três.

Além dos quatro resultados aquém do esperado na Vila Belmiro, o Santos empatou com o Ceará, também como mandante, mas na Arena Barueri.

Mesmo com só uma vitória nas últimas 11 partidas, oito pelo Campeonato Brasileiro, o Santos não desceu tanto na tabela de classificação. Atualmente, é o sétimo colocado, com 19 pontos: quatro vitórias, sete empates e três derrotas.

*Com informações do ge