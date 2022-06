Santos tem dúvidas e desfalques para reencontro com o Corinthians 

Elenco inicia preparação para jogo de sábado, pelo Brasileirão. Atividade foi acompanhada pelo presidente do Peixe, Andres Rueda, que foi ao CT Rei Pelé.

O Santos se reapresentou nesta quinta-feira após a derrota por 4 a 0 para o Corinthians pela Copa do Brasil. O time iniciou a preparação para o novo duelo contra o rival, agora pelo Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam neste sábado (25.jun), às 19h, na Neo Química Arena.

A atividade foi acompanhada pelo presidente do Peixe, Andres Rueda, que foi ao CT Rei Pelé para conversar com os jogadores, a comissão técnica e o executivo de futebol, Edu Dracena.

O objetivo da conversa com o elenco e o departamento de futebol foi debater o que aconteceu no clássico na Neo Química Arena, reforçar a necessidade de todos entenderem a gravidade da derrota, assumindo responsabilidades, e tentar juntar os cacos para as próximas partidas.

Durante o treinamento, os reservas e aqueles que não atuaram na partida realizaram atividade no gramado, enquanto os titulares ficaram em trabalho regenerativo.

A equipe volta aos treinos nesta sexta-feira, quando o técnico Fabián Bustos deve projetar a equipe que irá a campo no sábado.

O Santos tem diversos desfalques para o confronto. O próprio Bustos não poderá estar no banco de reservas, já que foi expulso contra o Bragantino. O auxilar Lucas Ochandorena deve comandar a equipe.

O goleiro João Paulo e o volante Vinícius Zanocelo cumprirão suspensão devido ao terceiro cartão amarelo. Com isso, John deve ser o goleiro titular. Para a vaga do camisa 25, o treinador possui algumas opções, como a entrada de Camacho ou Willian Maranhão. Se optar por uma formação mais ofensiva, existe a possibilidade de Bruno Oliveira retornar ao time titular.

Além disso, o Peixe segue sem poder contar com Madson, que ainda se recupera de lesão na coxa esquerda. Lucas Braga e Auro brigam pela posição. O zagueiro Maicon é dúvida para o confronto.

*Com informações do ge