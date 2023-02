Santos sugere, e prédio da FPF passará a se chamar “Edifício Pelé” 

Rueda deu sugestão durante reunião de clubes na última terça-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol.

A sede da Federação Paulista de Futebol, em São Paulo, ganhará uma homenagem ao Rei do Futebol. Após sugestão do presidente do Santos, Andres Rueda, o local passará a se chamar “Edifício Pelé”.

A proposta de Rueda foi feita durante reunião na última terça-feira (31.jan), na sede da Federação. A ideia foi aprovada por todos os presentes por unanimidade.

Nesta quarta-feira, a Federação Paulista de Futebol confirmou, em suas redes sociais, a alteração de nome do edifício: “Bem-vindo ao Edifício Pelé! Os clubes e ligas filiadas aprovaram ontem (31), por unanimidade, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a proposta do presidente do @SantosFC, Andres Rueda, para batizar a sede da @FPF_Oficial, na Barra Funda, em homenagem ao Rei!”

Maior jogador da história do Santos

Rei do Futebol e maior jogador da história do Santos, Pelé morreu no dia 29 de dezembro depois de um mês internado no Hospital Albert Einstein, em decorrência de um câncer e um problema respiratório.