Santos se reapresenta, e Soteldo ainda é dúvida contra o Água Santa 

Titulares realizaram atividade regenerativa, enquanto os reservas foram para o gramado.

Após empatar com o São Bernardo, no último domingo (22.jan), pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o elenco do Santos se reapresentou nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé. O time iniciou a preparação para o confronto contra o Água Santa, quarta, às 21h35, na Vila Belmiro.

Os jogadores que iniciaram o confronto contra o São Bernardo realizaram uma atividade regenerativa na academia. Os reservas e aqueles que não entraram em campo participaram de um treinamento no gramado. Rodrigo Fernández, substituído aos 38 minutos do primeiro tempo, estava no segundo grupo.

Preservado na partida do último domingo, o meia-atacante Soteldo segue em evolução do tratamento para o entorse de tornozelo esquerdo. Contudo, a presença do venezuelano para a partida contra o Água Santa ainda é incerta.

O elenco do Santos volta a treinar nesta terça-feira, quando o técnico Odair Hellmann deve esboçar o provável time que irá a campo na Vila Belmiro.

*Com informações do ge