Santos resgata moral e vê novas possibilidades ao voltar a vencer longe da Vila Belmiro 

Peixe abre distância da zona de rebaixamento, se firma na briga pela parte de cima da tabela do Brasileirão e mostra margem de melhora sob o comando de Lisca.

Na última segunda-feira (8.ago), o Santos deixou de integrar a lista dos piores visitantes do Campeonato Brasileiro ao bater o Coritiba, por 2 a 1, no Couto Pereira. O resultado marca a primeira vitória do técnico Lisca pelo Peixe e é justamente o ânimo que faltava para a equipe deslanchar na temporada e entrar definitivamente na briga pela primeira metade da tabela de classificação.

Antes apontado como candidato ao rebaixamento, o Santos abre nove pontos de vantagem para o Fortaleza – o primeiro clube dentro do Z-4 – e entra de cabeça na disputa por uma vaga nas competições continentais do ano que vem.

No atual cenário, na nona colocação, o Peixe estaria classificado para a disputa da Copa Sul-Americana, mas também se encontra a apenas três pontos do Internacional, o último do grupo dos classificados para a Copa Libertadores.

Embora ainda haja pontos a serem melhorados no jogo coletivo e margem de melhora em todos os setores da equipe, sobretudo no aspecto criativo pela faixa central do campo, o Santos consegue com a vitória diante do Coritiba algo importante para a sequência do Brasileirão: resgate do moral e confiança para o elenco comandado por Lisca.

Para efeito de comparação, o Peixe havia disputado 23 jogos fora de casa nesta temporada antes da partida em Curitiba e vencido apenas em quatro oportunidades, a última delas contra o Juventude, em Caxias do Sul, dia 14 de junho.

Os números são tímidos e o aproveitamento longe da Vila Belmiro é escasso, o que evidencia qual deve ser o principal ponto de mudança para a equipe até o fim deste ano.

Pensar em um Santos mais competitivo passa diretamente pela conquista de vitórias longe da Vila Belmiro. Daqui até o fim da temporada, o Peixe terá quase sempre semanas cheias de trabalho, um facilitador para Lisca e sua comissão técnica montarem um time com pretensões mais ousadas para os jogos que restam em 2022.

O próximo compromisso é contra o América-MG, no Independência, no domingo (14), às 18h.