Santos rescinde contrato com atacante Alison Matheus, promessa do sub-20 

Garoto, de 18 anos, tinha contrato com o Peixe até agosto de 2023.

O Santos acertou, na última sexta-feira (7.out), a rescisão do atacante Alison Matheus, de 18 anos. O jogador tinha contrato com o Peixe até agosto de 2023. Ele deixa o clube em comum acordo.

Ficou definido que o Santos terá direito a 20% de uma futura venda do atleta. O jogador era visto como uma promessa da base santista.

“Gostaria de dizer que sinto muita gratidão em meu coração por tudo o que o Santos fez por mim e por minha família. Foi aqui no Santos que tive um dos melhores anos da minha vida no futebol. Seguirei o meu caminho em outro lugar e neste momento, gostaria de agradecer a todos que me acolheram nessa cidade e nesse clube incrível. Me sinto honrado por ter tido a oportunidade de pisar onde os maiores do mundo pisaram. Sem dúvidas, irei levar na memória todos os bons momentos que vivi no Peixão”, escreveu o garoto nas redes sociais.

No clube, ele chegou a defender as categorias sub-15, sub-17 e sub-20. Na atual temporada, três gols e três assistências em nove partidas, geralmente vindo do banco de reservas.

Alison chegou a ser utilizado no início da disputa do Campeonato Paulista Sub-20. Porém, acabou perdendo espaço durante a sequência da competição com o então técnico Orlando Ribeiro.

Antes de chegar ao Santos, Alison atuou por Grêmio e Corinthians. Pelo Santos, foi artilheiro do Campeonato Paulista sub-15 em seu ano de estreia, com 21 gols marcados. Alison, inclusive, foi vice-campeão da competição na oportunidade.