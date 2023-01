Santos rescinde com Jobson e empresta Andrey Quintino ao Ituano 

Diretoria tem trabalhado nos bastidores para enxugar a folha salarial do departamento de futebol.

O Santos comunicou na tarde da última terça-feira (10.jan) que rescindiu o contrato do volante Jobson, que esteve emprestado ao Náutico na temporada passada e foi rebaixado da Série B para a Série C do Brasileirão. O Peixe também oficializou o empréstimo do atacante Andrey Quintino ao Ituano para a disputa do Campeonato Paulista.

Em nota, o clube da Vila Belmiro informou que a rescisão com Jobson aconteceu de forma consensual. O jogador tinha contrato até abril de 2024, mas rescindiu e já se acertou com um clube do Oriente Médio e recebeu um significativo aumento salarial.

O Peixe, por sua vez, se livra dos custos do antigo contrato e manteve uma porcentagem não revelada dos direitos do atleta.

O também meio-campista Guilherme Nunes foi citado na nota publicada pelo clube. O jogador acertou com o Brasil de Pelotas e deixou o Santos na semana passada.

“O Peixe agradece os serviços prestados pelos dois atletas durante o período que vestiram a camisa do clube e deseja boa sorte em suas carreiras.”

Por fim, o Santos informou que o atacante Andrey Quintino assinou empréstimo com o Ituano até o dia 3 de julho deste ano. O garoto, de 20 anos, não teria espaço na equipe comandada por Odair Hellmann e não tem mais idade para compor as categorias de base.

Sem espaço no CT Rei Pelé, foi cedido à equipe do interior paulista para ganhar rodagem e experiência. Seu contrato com o Santos é válido até o dia 31 de julho de 2024.