Santos recebe transfer ban por dívida com Krasnodar por Cueva e fica impedido de registrar atletas 

Essa é a segunda punição do Peixe nesta temporada; a primeira, pelo não pagamento do técnico Fabián Bustos, foi resolvida após quitação dos R$ 4,7 milhões.

O Santos recebeu nesta terça-feira o transfer ban da Fifa pelo não pagamento da dívida com o Krasnodar, da Rússia, pela contratação do meia Cueva, realizada em 2019. Com isso, o Peixe está impedido de fazer contratações e registrar novos jogadores até que pague os US$ 4 milhões (R$ 19 milhões na cotação atual) devidos.

O documento está sob posse do departamento jurídico do Peixe, que já notificou o departamento de futebol. No sistema da Fifa, a punição será publicada apenas na próxima segunda-feira, já que as atualizações são semanais. Mesmo assim, a punição já está valendo ao clube da Vila Belmiro.

Entenda o caso

Cueva foi contratado pelo Santos em fevereiro de 2019 por US$ 7 milhões, junto ao Krasnodar. Ainda na gestão Peres. No ano seguinte, o meia peruano deixou a Vila Belmiro para jogar no Pachuca, do México, e o Peixe interrompeu o pagamento acordado com os russos.

O caso foi parar na Fifa, o Santos ganhou a causa e recebeu mais de R$ 23 milhões dos mexicanos. Contudo, mesmo com o dinheiro em caixa, não o repassou aos russos e manteve a dívida ativa. Em 2021, na gestão de Andres Rueda, o Peixe renegociou com o Krasnodar e parcelou a compra de Cueva.

Contudo, mais uma vez, o clube não honrou com a totalidade do acordo e foi acionado na Fifa. Desta vez, a entidade que gere o futebol mundial, decidiu em condenar o Santos com o transfer ban.

Negociação recente

A atual diretoria santista aguarda um posicionamento do clube russo sobre a última proposta enviada para confirmar o que já se espera: uma nova negativa. A comunicação tem sido muito difícil em razão do histórico ruim do Santos na negociação: além da compra não paga, um acordo posterior também não fui cumprido pela gestão passada.

O “x” da questão é justamente a dificuldade em convencer os russos de que o Peixe tem condições e compromisso suficientes para arcar com um novo parcelamento, sem falhar mais uma vez. O Krasnodar tem pressa em receber e entende que o processo já se alongou demais. O Alvinegro sinalizou que não tem como realizar o pagamento à vista e tentou até envolver atletas no negócio.

Na semana passada, o presidente Marcelo Teixeira já havia adotado um tom pessimista em relação ao negócio. No caso de atletas, o Santos só toparia envolver jogadores que não estão nos planos do técnico Fábio Carille ou que vêm sendo pouco utilizados por ele. Dificilmente interessarão.

Uma oficialização do transfer ban neste momento significaria a urgência de levantar verbas para, assim, fazer o pagamento à vista e derrubar o veto em poucos dias. Isso pode impactar diretamente no planejamento para a Série B do Brasileirão. Havia a expectativa de contratação de novos jogadores.

Se precisar gastar dinheiro à vista com o Krasnodar, o Peixe ficará com o caixa desfalcado para barganhar por novas peças no mercado. Os próximos dias serão decisivos.

Cueva disputou apenas 19 jogos com a camisa do Santos e deixou o clube para jogar no Pachuca, do México. Atualmente, o peruano está no Al Fateh, da Arábia Saudita.

