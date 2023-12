Santos quita salários e parcela do 13º com atletas e funcionários 

Presidentes atual e eleito têm conversado para tentar resolver, também, as próximas pendências.

O Santos quitou a folha salarial de dezembro, que se refere ao mês trabalhado em novembro, de seus jogadores e funcionários. O clube também pagou a primeira parcela do 13º de todos. Restam, ainda, alguns pagamentos de férias.

A operação para o pagamento dos valores, que gira em torno de R$ 15 milhões, ainda não foi passada ao Conselho Fiscal do clube, mas foi comandada pelo presidente Andrés Rueda.

O Santos já havia antecipado R$ 30 milhões de receitas do Campeonato Paulista do ano que vem para pagar salários deste ano, mas o valor não foi o suficiente para encerrar as pendências com o elenco.

Por isso, o Santos teve de recorrer a um novo empréstimo via Banco Safra, que é o “funding”. O presidente Andres Rueda investiu o valor na instituição financeira, que repassou ao clube sob baixos juros, com o risco ficando para o dirigente.

Essa foi a maneira que o Andres Rueda, com o presidente eleito, Marcelo Teixeira, encontraram de encerrar o ano sem pendência com o elenco do Santos.

