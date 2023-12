Santos quer Elano para ser elo entre o futebol profissional e as categorias de base 

Ídolo do Peixe é procurado para integrar a comissão técnica fixa do clube.

O ex-jogador Elano deve retornar ao Santos. Ídolo do clube, onde também já foi auxiliar técnico e treinador interino, ele pode fazer parte da comissão fixa, com a função de ser um elo entre o futebol profissional e as categorias de base.

Durante a gestão Andres Rueda, a diretoria do Peixe havia promovido Claudiomiro, em 2022, para a comissão técnica fixa justamente para fazer o papel de transição com garotos das categorias de base para o profissional, como auxiliar de Lisca.

Em entrevista ao Tribuna Esporte, da TV Tribuna, o presidente eleito Marcelo Teixeira já havia comentado que ex-jogadores, como Elano, poderiam assumir funções dentro do clube.

“Podem pintar. Vocês lembram que eu tinha o Zito, o (Chico) Formiga. Eu tinha tantos que eram decisivos. Foram marcantes na história de reconstrução do Santos. Nós passamos por mais uma. Nós temos que recolocar o Santos, de uma forma profissional, e temos profissionais dos mais capacitados, estudados, preparados, que podem assumir funções.”

Outro ex-jogador e ídolo santista que estará presente na futura administração será Léo. Apoiador de Marcelo Teixeira durante o período eleitoral, o ex-lateral deverá contribuir no futebol profissional.

Além dos dois, o Santos já conta com a participação do ex-volante Alexandre Gallo. Atual coordenador de futebol do Peixe, o profissional tem auxiliado no processo de transição e deve permanecer com Marcelo Teixeira.

Gallo, por sinal, tem participado das negociações envolvendo o técnico Thiago Carpini, alvo do clube para a próxima temporada.

*Com informações do ge