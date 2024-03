Santos propõe parcelamento a time russo para evitar transfer ban em “caso Cueva” 

Peixe deve cerca de R$ 20 milhões ao Krasnodar pela contratação do meia peruano em 2020.

O Santos propôs ao Krasnodar, da Rússia, o pagamento parcelado da dívida de R$ 20 milhões pela contratação do peruano Christian Cueva, em 2020. Agora, o Peixe aguarda a resposta do clube russo para, assim, tentar evitar um novo transfer ban, na Fifa.

O Peixe já foi notificado pela entidade máxima do futebol sobre a urgência em resolver a questão com os russos para não ficar impedido de contratar. O valor da dívida está em 4 milhões de dólares, mas tem adendos relativos à despesas junto à Fifa e multa por não ter cumprido um acordo feito em 2021.

“Nós fizemos duas propostas. A primeira foi recusada. A segunda está sendo analisada. Estão acontecendo entendimentos para que seja resolvida a questão do transfer ban. A primeira proposta envolvia jogador”, disse Marcelo, sem revelar qual foi o jogador oferecido ao Krasnodar.

Agora, o clube alvinegro torce para que a relação ruim com as gestões passadas não afete o que foi ofertado agora. Além de não pagar pela contratação em 2020, com José Carlos Peres como gestor, o Peixe também descumpriu o acordo feito na gestão de Andrés Rueda.

“Há um problema em relação à inadimplência. Um desgaste entre os clubes. Agora, trabalhamos com uma possibilidade de parcelamento. Eles estão estudando. Aguardamos que seja uma resposta positiva. A bola está com eles”, concluiu o presidente, salientando que não há prazo estipulado.

Cueva disputou apenas 19 jogos com a camisa do Santos e deixou o clube para jogar no Pachuca, do México. Atualmente, o peruano está no Al Fateh, da Arábia Saudita.

*Com informações do ge