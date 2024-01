Santos programa jogo-treino contra o Oeste para sábado na Vila Belmiro 

Peixe terá o primeiro esboço de seu time titular durante 45 minutos no próximo fim de semana.

A pedido do técnico Fábio Carille, o Santos fará um jogo-treino no sábado, às 10h30, na Vila Belmiro, com portões fechados. O novo comandante do Peixe quer colocar suas ideias de jogo à prova e testar os reforços trazidos pelo clube nesta janela. Na manhã desta terça-feira, o clube informou que o adversário será o Oeste, time que disputa a Série A2 do Paulistão.

A proposta do Santos é fazer uma partida de dois tempos com 45 minutos, cada. Como o elenco está em pré-temporada e ainda aprimorando a parte física, a comissão técnica utilizará duas formações completamente diferentes em cada metade do jogo.

No sábado, portanto, Fábio Carille apresentará um esboço de sua formação titular para a estreia no Campeonato Paulista – agendada para o dia 20 de janeiro, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

Importante ressaltar que ainda não houve qualquer treino tático no CT Rei Pelé, visto que os atletas colheram amostras de uma série de exames e estão em um estágio inicial dos trabalhos com bola desde a reapresentação, ocorrida no último sábado.

Ao longo dos últimos dias, o coordenador de futebol Alexandre Gallo se encarregou de ir atrás do adversário, mas ainda não fechou acordo com ninguém. O Santos procura um clube que tenha um perfil parecido com o seu. Isto é, pouco tempo de trabalho e alto nível de competitividade.

*Com informações do ge