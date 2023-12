Santos negocia o retorno de Jorge, fora dos planos no Palmeiras 

Jogador de 27 anos perdeu boa parte do ano com uma lesão no joelho e pode voltar ao Peixe.

Fora dos planos no Palmeiras, Jorge pode voltar ao Santos. Os clubes discutem o empréstimo do lateral-esquerdo de 27 anos de idade, que se recupera de uma grave lesão no joelho, sofrida no início do ano.

O jogador passou o ano de 2023 emprestado ao Fluminense, mas logo em fevereiro sofreu a lesão que o obrigou a passar por cirurgia. Ele já começou a fazer treinos em novembro e a expectativa é de que consiga participar da pré-temporada em sua próxima equipe sem problemas.

Para que o empréstimo ocorra, há a necessidade de um acordo financeiro, já que o Santos quer reduzir pela metade sua folha salarial, após ser rebaixado à Série B do Brasileirão. O teto salarial para o grupo de 2024 será de R$ 350 mil.

Contratado pelo Palmeiras em 2021, Jorge fez 31 partidas pelo clube e nunca conseguiu se firmar como titular. Revelado pelo Flamengo, o lateral passou por Santos, Monaco, Porto e Basel, seu último clube antes de retornar ao Brasil.

Emprestado ao Fluminense, Jorge sofreu uma lesão de ligamento e menisco no joelho direito. Foram apenas quatro jogos pela equipe carioca e o restante da temporada em tratamento.

Jorge pediu ao Palmeiras para se recuperar no Fluminense. Mesmo com contrato até o fim de 2025 com o clube, o lateral não está nos planos de Abel Ferreira. Piquerez e Vanderlan são as opções no setor.

Caso a negociação, publicada inicialmente pelo Lance, se concretize, Jorge retornará ao Santos depois de quatro temporadas fora. O lateral-esquerdo jogou pelo Peixe em 2019, fez 35 jogos (sendo titular em 32), com dois gols e três assistências.

*Com informações do ge