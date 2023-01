Santos negocia empréstimo de John com o Internacional 

Goleiro está sem espaço por causa da titularidade absoluta de João Paulo e já teve propostas de compra recusada.

O Santos está negociando o empréstimo do goleiro John com o Internacional.

Sem espaço no Peixe, já que João Paulo é titular absoluto e capitão da equipe, John despertou o interesse do Colorado no fim do ano passado. As negociações avançaram nos últimos dias e estão próximas de um acordo entre os clubes.

John é visto como um jogador importante no Santos, apesar da falta de espaço para jogar. Com 26 anos e 1,96m, o goleiro tem contrato até o fim de 2024 e já despertou interesse de outras equipes, do Brasil e da Europa.

Recentemente, o São Paulo fez duas investidas para tentar comprar John, mas não obteve sucesso. O Santos recusou as duas propostas e não demonstrou interesse em negociar o goleiro definitivamente.

O Internacional, por outro lado, fez uma proposta de empréstimo ao Santos, o que facilitou a possibilidade de o negócio avançar. Enquanto vê as conversas entre os clubes avançarem, John se recupera de uma lesão leve no tornozelo.

Titular durante parte da Libertadores de 2020, John sofreu com lesões e viu o concorrente João Paulo ganhar espaço nas duas últimas temporadas. Em 2021 e 2022, o goleiro revelado nas categorias de base do Santos jogou só 11 e duas partidas, respectivamente.