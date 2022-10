Santos não perde do Corinthians como mandante há oito anos no Brasileirão 

Nesse período, são seis vitórias e apenas um empate; veja os números.

O Santos enfrenta o Corinthians neste sábado (22.out), às 19h, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe defende uma invencibilidade de oito anos contra o rival em partidas válidas pela competição nacional.

Como mandante em jogos do Brasileirão, o Santos não perde para o Corinthians desde 2014. Em confronto válido pela 14ª rodada do Brasileirão daquele ano, o Timão venceu o Peixe por 1 a 0. O duelo foi marcado pela expulsão do volante santista Alison e o gol do triunfo do rival foi anotado pelo zagueiro Gil.

No ano seguinte, os times se enfrentaram pela oitava rodada da competição. O Santos venceu por 1 a 0, gol de Ricardo Oliveira. O jogo marcou a homenagem do Peixe ao ex-capitão Zito, que havia falecido dias antes do confronto.

No lugar do patrocínio master, foi colocada uma arte com o rosto do ex-jogador e na parte traseira da camisa, os dizeres “Obrigado, Zito”. O duelo também teve expulsões: Rafael Longuine, pelo lado do Santos, e Fagner, pelo Corinthians.

Pelo Brasileirão de 2016, a Vila Belmiro foi o palco do clássico válido pela pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com três dos principais jogadores daquele elenco, Ricardo Oliveira, Lucas Lima e Victor Ferraz, o Santos ganhou por 2 a 1. Marlone abriu o placar para o Corinthians. O Peixe empatou com Vitor Bueno, de pênalti, e virou com um gol de Renato.

Já em 2017, Santos e Corinthians se encontraram na Vila Belmiro na 23ª rodada do Brasileirão. O Peixe venceu por 2 a 0, com gols de Ricardo Oliveira e Lucas Lima e alcançou, naquele momento, uma sequência de 16 jogos sem perder naquela temporada.

A invencibilidade caiu na partida seguinte, quando o Santos foi derrotado pelo Barcelona-EQU por 1 a 0 e eliminado na Copa Libertadores da América.

A temporada 2018 foi a única da série em que o Santos levou o clássico para o Pacaembu. Em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão, o Peixe venceu por 1 a 0, com um gol de Gabriel.

À época, o Corinthians entrou em campo com apenas três titulares (Léo Santos, Douglas e Mateus Vital), poupando-se para a decisão da Copa do Brasil. Na final do torneio, o Timão foi derrotado pelo Cruzeiro, que havia eliminado o Santos nas quartas de final.

Pelo Brasileirão de 2019, a Vila Belmiro voltou a ser o palco do confronto. Em duelo válido pela nona rodada, o Santos ganhou por 1 a 0 e assumiu, temporariamente, a liderança da competição. O gol da vitória foi anotado por Eduardo Sasha.

O penúltimo confronto, pelo Campeonato Brasileiro de 2020, foi disputado apenas em fevereiro de 2021 devido à paralisação da temporada por causa da pandemia de Covid-19. O Santos venceu o Corinthians por 1 a 0, em confronto válido pela 33ª rodada.

Com o gol de Marcos Leonardo, o Peixe entrou no G-8 e complicou a situação do rival, que também brigava para disputar a Copa Libertadores da América do ano seguinte. Ao fim da temporada, o Peixe ficou com a última vaga para a competição continental, e o Timão terminou em 12º lugar.

No ano passado foi a única vez que o duelo terminou empatado, sem gols. A partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão foi marcada pela atuação do VAR, que anulou um gol e um pênalti marcados para o Corinthians.

*Com informações do ge