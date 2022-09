Santos muda postura por técnico, age com cautela nos bastidores e dá tempo para interino 

Clube quer ter certeza de seus próximos passos no mercado para não repetir erros do passado; enquanto isso, Orlando Ribeiro desenvolve trabalho nos profissionais.

Prestes a entrar na reta final da temporada e com o objetivo de conquistar uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem, o Santos mudou sua postura no mercado e agora age com cautela em sua busca por um técnico para a vaga deixada por Lisca.

O clube está focado em trazer um executivo de futebol e, com isso, dará tempo para o interino Orlando Ribeiro mostrar trabalho no CT Rei Pelé.

Após a demissão de Lisca, o primeiro movimento do Santos foi buscar o argentino Sebastián Beccacece e logo ouviu uma negativa. Em paralelo, uma negociação com Vanderlei Luxemburgo para o cargo de gerente, que acabou virando um convite para assumir o comando técnico da equipe. O Comitê de Gestão vetou.

Os dois percalços fizeram a diretoria alterar a conduta nos bastidores. O plano agora é trabalhar em uma negociação por vez, sendo a contratação de um executivo a prioridade. Assim que o novo chefe do departamento de futebol for contratado, o clube definirá um perfil de treinador, mapeará nomes e iniciará as conversas com os possíveis candidatos.

Na prática, com o foco voltado para o executivo, o interino Orlando Ribeiro ganha tempo e tranquilidade para trabalhar no CT Rei Pelé. O treinador comandará o Santos no clássico de domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, e sua permanência na equipe principal até o fim da temporada não está descartada.

O Santos teve três treinadores fixos em 2022, além de dois interinos, e agora entende que é necessária cautela para encontrar um nome que assuma um compromisso de longo prazo. O objetivo é que o substituto de Lisca, independentemente de quem seja, chegue para ficar no clube até o fim da próxima temporada.

*Com informações do ge