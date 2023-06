Santos: Luiz Felipe deve estrear na temporada contra o Newell’s Old Boys 

Zagueiro substitui Joaquim, que cumpre suspensão; Deivid Washington segue como titular.

O Santos encerrou, nesta segunda-feira, a preparação para o confronto contra o Newell’s Old Boys, da Argentina, pela 5ª rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. Os times se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, na Vila Belmiro.

O técnico Odair Hellmann comandou uma atividade tática durante a manhã, no CT Rei Pelé. O treinador esboçou o possível que time que irá a campo, com mudanças em relação ao time que enfrentou o Internacional, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

As alterações ocorrem no sistema defensivo. O lateral Gabriel Inocêncio não pode entrar em campo por não ter sido inscrito na competição. Com isso, Lucas Pires retorna ao time titular.

Já na zaga, Joaquim está suspenso após ser expulso no confronto contra o Audax Italiano. O escolhido para substituir o defensor deverá ser Luiz Felipe, que ainda não atuou nesta temporada e pode fazer seu primeiro jogo em 2023.

Um provável Santos para enfrentar o Newell’s Old Boys é formado por: João Paulo; Nathan, Messias, Luiz Felipe e Lucas Pires; Alison, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Deivid Washington e Soteldo.

Após a seleção brasileira sub-20 ser eliminada do Mundial, no último sábado, o atacante Marcos Leonardo está de volta ao Peixe. Contudo, o camisa 9 retornou a Santos somente na madrugada desta segunda-feira e não treinou com o grupo. Ele deve iniciar o confronto no banco de reservas.

Deivid Washington, que foi substituído no intervalo da partida contra o Inter devido a um desconforto na região posterior da coxa direita, trabalhou normalmente nesta segunda-feira e irá para o jogo.

Recuperado de uma infecção na face, o meia Sandry treinou integralmente com o restante do elenco no CT Rei Pelé. Já o atacante Lucas Braga, que se recupera de um edema na coxa direita, segue em evolução e iniciou transição física no gramado.

*Com informações do ge