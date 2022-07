Santos inicia semana em busca de executivo e solução para Goulart 

Peixe mira Paulo Bracks depois de não conseguir tirar diretor do Orlando City; em campo, camisa 10 deve rescindir contrato nos próximos dias.

A semana será agitada na Vila Belmiro. O Santos amanheceu a segunda-feira (11.jul) ainda em busca de um executivo de futebol e tentando resolver a vida do meia Ricardo Goulart.

O Peixe perdeu Edu Dracena na semana passada, junto com o técnico Fabián Bustos. Desde então, analisou o mercado, buscou opções e deu a primeira investida: tentou contratar Ricardo Moreira, do Orlando City.

O executivo, porém, recusou a proposta do Santos. Honrado com o convite, Moreira optou por não abandonar o projeto do Orlando City. Ele tem mais dois anos e meio de contrato com o atual clube e entendeu que o correto seria permanecer até o fim.

O foco santista, então, passou a ser Paulo Bracks, advogado com passagens de destaque por América-MG e Internacional. O executivo está sem clube desde março deste ano e agrada ao Comitê de Gestão.

Enquanto busca soluções para o cargo de executivo de futebol, o Santos tenta resolver outra pendência importante: o futuro do meia Ricardo Goulart.

Com contrato até o fim do ano que vem, o camisa 10 negocia uma rescisão com o Peixe para deixar o clube ainda nesta semana. O assunto, porém, é tratado com cautela pelos altos valores envolvidos no negócio, já que Goulart tem um dos maiores salários do elenco.

O desejo de rescindir surgiu depois da eliminação do Santos na Sul-Americana, para o Deportivo Táchira, na última quarta-feira. Agora, o assunto tem sido tratado pelo clube e será discutido presencialmente com o empresário de Ricardo Goulart, Paulo Pitombeira, nos próximos dias.