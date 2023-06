Santos inicia reformulação do elenco pedida por Turra e prevê novas saídas no curto prazo 

Peixe tem 38 jogadores à disposição no CT Rei Pelé, e a expectativa é liberar alguns e trazer reforços pontuais para o segundo semestre; veja quem mais pode sair.

A diretoria do Santos tem se mexido nos bastidores para atender um pedido da nova comissão técnica: desinchar e qualificar o elenco. Ao longo da última semana, o Peixe acertou as saídas dos zagueiros Maicon e Eduardo Bauermann, afastou os laterais Nathan e Lucas Pires e agora se prepara para negociar o atacante Ângelo com o Chelsea, da Inglaterra.

A tendência é de mais mudanças ao longo do mês de julho, quando a janela de transferências será aberta e as equipes europeias vêm à América do Sul em busca de reforços.

O centroavante Marcos Leonardo é um dos nomes que o Peixe espera negociar nas próximas semanas. Artilheiro do Brasil no Mundial Sub-20, disputado neste ano, o menino da Vila tem chamado a atenção de portugueses e italianos, e a expectativa é de que uma proposta seja encaminhada em breve ao presidente Andres Rueda.

O clube também discute a possibilidade de alguns empréstimos para jogadores pouco utilizados, porém com potencial de crescimento e com contratos longos. São os casos, por exemplo, dos meio-campistas Ed Carlos, Balieiro, Ivonei e Balão.

Neste momento, no entanto, não há qualquer conversa com algum outro clube em andamento por algum desses nomes.

Caras novas

Tão importante quanto às saídas são as chegadas. A janela brasileira ainda não está aberta, mas o Santos trabalha para trazer pelo menos dois reforços para a segunda metade da temporada.

A lateral esquerda e a zaga são as prioridades da comissão técnica, mas um atacante destro de beirada de campo e um meio-campista com características de armação também estão no radar. O clube mantém os nomes procurados em sigilo para não criar concorrência.

“Vamos contratar mais jogadores para melhorar o elenco, espero que sejam contratações assertivas, que cheguem para vestir a camisa do Santos e deem certo. Esse time é novo, não dá para dizer que os jogadores (do elenco) são péssimos, eles apenas não estão produzindo o que têm condição de produzir”, falou o presidente Andres Rueda em reunião com os conselheiros na última terça-feira.

*Com informações do ge