Santos inicia preparação para enfrentar o Água Santa pelo Paulistão 

Peixe volta a campo nesta quarta-feira, às 21h35, pela quarta rodada.

Após ser derrotado pelo Palmeiras, no último domingo, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o elenco do Santos se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

Os jogadores iniciaram a preparação para a partida contra o Água Santa. Os times se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h35, no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo.

Inicialmente, o jogo estava marcado para ocorrer no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, casa do Água Santa. Contudo, as condições da grama foram reprovadas por um profissional contratado pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Durante a atividade da manhã desta segunda, no CT Rei Pelé, os atletas que iniciaram a partida contra o Palmeiras fizeram trabalho regenerativo na academia. O restante do grupo treinou no gramado.

Para enfrentar o Água Santa, o técnico Fábio Carille ainda não sabe se poderá contar com o meia Giuliano. O jogador entrou no intervalo do clássico e saiu após 11 minutos reclamando de dores na panturrilha direita.

Fábio Carille tem buscado preservar alguns atletas devido ao pouco tempo de pré-temporada que o elenco do Peixe teve antes do início do Campeonato Paulista.

Além de Giuliano, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan e os atacantes Guilherme e Furch também iniciaram a partida no banco de reservas por causa da questão física.

A projeção do treinador do Santos é que o elenco esteja mais próximo do nível ideal da parte física a partir da sexta rodada do Paulistão.

*Com informações do ge