Santos inicia preparação para clássico contra o Corinthians; time tem dúvidas 

Jogadores que começaram a partida contra o Bragantino realizaram atividade regenerativa.

Após a vitória sobre o Bragantino, na última segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do Santos se reapresentou na manhã desta quarta-feira (19.out), no CT Rei Pelé.

O Peixe iniciou a preparação para o clássico contra o Corinthians, neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Os jogadores que iniciaram a partida contra o Bragantino realizaram uma atividade regenerativa na academia do CT. Já os reservas e os atletas que não foram relacionados participaram do treino no gramado.

O atacante Marcos Leonardo, que deixou o confronto contra o Bragantino ainda no primeiro tempo com dores na região lombar, trabalhou com os jogadores na academia. Ele será avaliado diariamente pelo departamento médico para definir condições de treino e de jogo.

Já o zagueiro Eduardo Bauermann, que sofreu um entorse de tornozelo esquerdo, segue realizando tratamento com a fisioterapia. Ele já seria desfalque para o clássico por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Massa Bruta.

Outros atletas que estão entregues ao departamento médico são o goleiro John e o atacante Soteldo. O primeiro sofreu um trauma na perna na semana passada, enquanto o venezuelano tem uma lesão na coxa direita. O meia-atacante Luan tem problema muscular e está impedido, por contrato, de enfrentar o Corinthians, clube ao qual pertence.

O zagueiro Maicon dificilmente poderá disputar o clássico. Recuperado de lesão na coxa direita, o defensor realiza a transição para o campo, mas não deve estar apto para a partida.