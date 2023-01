Santos finaliza preparação para estreia no Paulistão 

Peixe entra em campo neste sábado, contra o Mirassol, às 20h30, na Vila Belmiro.

O Santos encerrou, nesta sexta-feira (13.jan), a preparação para enfrentar o Mirassol, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Os times se enfrentam neste sábado, às 20h30, na Vila Belmiro.

O elenco comandado por Odair Hellmann treinou pela manhã, no CT Rei Pelé. Os jogadores iniciaram os trabalhos com uma atividade física, além de exercícios de movimentação com bola.

Depois, o treinador santista realizou o um treinamento tático, onde esboçou a equipe que deve ir a campo – o time não foi divulgado. Além disso, Hellmann também fez um trabalho em cobranças de bola parada defensiva e ofensiva.

Um provável Santos para enfrentar o Mirassol é formado por: João Paulo; João Lucas, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Dodi, Vinícius Zanocelo e Soteldo; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza.

Por outro lado, alguns jogadores seguem como desfalques no Peixe. O volante Rodrigo Fernández e o meia Miguelito continuam o trabalho de transição para o gramado. A expectativa é que a dupla volte a treinar com o elenco na próxima semana e esteja à disposição de Odair Hellmann para as próximas rodadas do Paulistão.

O lateral Felipe Jonatan, com uma lombalgia, e o zagueiro Alex Nascimento, com uma lesão parcial no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo, seguem em tratamento com o departamento médico. Além deles, o meia Ed Carlos, que se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo, aumenta a lista de desfalques do Peixe.

*Com informações do ge