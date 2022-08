Santos fecha com Luan e tenta Gabriel Carabajal, do Argentinos Juniors 

Meia argentino é novo alvo do Peixe.

O Santos está muito próximo de anunciar a contratação do meia Luan, do Corinthians. E os reforços não vão parar com ele. O clube também tenta fechar com outro meio-campista: Gabriel Carabajal, de 30 anos, do Argentinos Juniors.

O Peixe acertou todos os detalhes da contratação de Luan nos últimos dias. O jogador chega ao clube por empréstimo gratuito até o fim do Campeonato Brasileiro. Já está tudo certo entre as partes. Só falta o anúncio.

Dois fatores contribuíram para o Santos ver com bons olhos a possível chegada de Luan: tudo o que o atacante de 29 anos já mostrou ser capaz de fazer e as condições do negócio.

Apesar de não ter tido sucesso no Corinthians, Luan chamou a atenção do Brasil – e até do mundo – no Grêmio, anos atrás. Lá, o provável reforço do Santos foi campeão da Libertadores, eleito o melhor jogador da edição de 2017 da competição e chegou até à seleção brasileira.

É nessa versão do Luan que o Peixe se apega, apesar de, no Corinthians, os números terem sido bem diferentes. Na atual temporada, foram só três jogos e nenhum gol. Em 2020, quando mais jogou, esteve em campo 42 vezes e marcou cinco gols.

A expectativa de recuperar a capacidade do jogador se aliou às condições da negociação para o Santos se animar com Luan. O clube não pagará pelo empréstimo e não bancará os salários. O Corinthians ficará com os custos, na esperança de poder negociar o meia-atacante futuramente.

Novo alvo

Gabriel Carabajal é titular do Argentinos Juniors, com quem tem contrato até dezembro de 2025. Ele soma 29 jogos (26 como titular), três gols e duas assistências com a camisa do clube de Buenos Aires na atual temporada.

O Santos avançou na tentativa de contratar o meia depois de enfrentar dificuldades para tirar Franco Cristaldo do Huracán. O jogador queria jogar no Peixe, mas os argentinos pediram mais tempo para avaliar as garantias financeiras, e o presidente Andres Rueda desistiu do negócio.

A expectativa do Santos é anunciar Luan e pelo menos mais um reforço até o fim desta semana. O prazo para regularização de novos jogadores vai até o dia 15 de agosto. A inscrição no Campeonato Brasileiro precisa ser feita até o dia 26 de agosto.

Próximo compromisso

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta o Coritiba, na segunda-feira, às 20h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.