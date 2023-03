Santos faz jogo duro para liberar Zanocelo e tenta negociar troca 

Peixe não quer ceder o volante sem ter alguma contrapartida, mas até agora nada empolgou.

O Santos tem feito jogo duro para liberar a outro clube o volante Vinicius Zanocelo, afastado do elenco depois de pedir para não jogar a Copa do Brasil justamente pelo desejo de ser negociado.

Ciente da vontade do jogador, a diretoria tem a intenção de envolvê-lo numa possível troca com outra equipe para poder reforçar o elenco comandado pelo técnico Odair Hellmann.

O problema, porém, é que o tempo está passando (para todos os lados da negociação) e as soluções não estão aparecendo. A janela de transferências no Brasil fecha no próximo dia 4 de abril e só reabre novamente em julho.

Antes de pedir para não entrar em campo na Copa do Brasil e ser afastado por comissão técnica e diretoria, Vinicius Zanocelo tinha sido procurado pelo Internacional. As negociações avançaram, mas o Santos, no fim, decidiu não liberar o jogador.

Desde então, Zanocelo foi procurado novamente por outros clubes, mas o Peixe não gostou das opções de negócio oferecidas – a maioria é empréstimo com opção ou obrigatoriedade de compra.

O Santos quer uma troca porque alega ainda estar pagando as parcelas da compra do volante e não gostaria de liberá-lo sem uma compensação.

Por outro lado, o estafe de Vinicius Zanocelo defende, nas negociações, que é melhor o jogador estar em campo, mesmo que por outra equipe, do que apenas treinar no CT Rei Pelé sem atuar.

O volante não será mais utilizado pela comissão técnica e vê as possibilidades de transferência diminuírem com o passar do tempo. O Internacional, por exemplo, já tenta contratar Diego Pituca depois de não chegar a um acordo com o meio-campista do Santos.

O Vasco, que no início do ano havia sinalizado com uma proposta por Vinicius Zanocelo, também já desistiu de contratar o jogador.

No fim do ano passado, o Santos aceitou pagar 2 milhões de euros (R$ 10,96 milhões) para comprar 60% dos direitos do atleta. O pagamento será realizado em 15 parcelas. O contrato de Vinicius Zanocelo com o Peixe vai até 2027.

