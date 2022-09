Santos esbarra em pedidos de Bielsa; negociação chega ao fim 

Projeto esportivo apresentado pelo treinador argentino e também os valores envolvidos nas conversas inviabilizaram o sonho do Peixe.

Não há mais negociações entre a diretoria do Santos e o treinador Marcelo Bielsa. Depois de mais de uma conversa com o argentino ao longo dos últimos dias, o presidente Andres Rueda entendeu que a possibilidade de contratá-lo seria inviável no atual momento do clube.

Os valores envolvidos nas conversas e também o projeto esportivo apresentado por Bielsa não se encaixaram na realidade do Santos. Desde o começo da negociação, o Peixe tratava a operação como um movimento de extrema dificuldade, visto que o argentino costuma fazer diversos pedidos nos clubes que dirige.

Em meio à dificuldade no mercado e ao momento da temporada, o Santos mantém Orlando Ribeiro até o fim do Campeonato Brasileiro. O técnico será o responsável pela tentativa de conduzir a equipe rumo à Copa Libertadores do ano que vem, o grande objetivo traçado pelo clube neste ano.

Desde a demissão de Lisca, no início deste mês, o Peixe abriu negociações com Sebastián Beccacece, Vanderlei Luxemburgo e também com Mauricio Pellegrino. As duas primeiras não deram certo, enquanto com o argentino a diretoria apenas teve um contato inicial e não avançou nas conversas.

O clube trata o assunto com extrema cautela para não criar expectativas frustradas em seus torcedores. Além de um treinador, o Santos estuda o mercado para contratar um executivo de futebol – função que vem sendo acumulada pelo presidente Rueda desde a demissão de Newton Drummond, o Chumbinho.

Próximo compromisso

O Santos volta a campo no sábado, às 15h, quando visita o Inter no Beira-Rio, em Porto Alegre/RS.