Santos entra em rota de colisão com torcida e já vive primeira turbulência de 2023 

Temporada sequer completou duas semanas de início e Peixe já está em atrito com seus torcedores, que se mobilizam na Vila e também nas redes sociais para protestarem.

O sinal de alerta está ligado no Santos. Sem vencer há três rodadas no Paulistão e com dificuldades de apresentar um futebol vistoso, o Peixe entrou em rota de colisão com sua torcida na noite da última quarta-feira, no empate sem gols com o Água Santa.

As discussões de Ângelo e Soteldo com torcedores nas cadeiras numeradas da Vila Belmiro reforçam o momento delicado, que acontece menos de duas semanas depois de iniciada a temporada.

O resultado contra a equipe de pior campanha do Paulista (até então) não foi bem recebido pela torcida. Ainda no primeiro tempo, os pouco mais de 9 mil santistas presentes na Vila vaiaram a equipe e cobraram melhora em campo. Na etapa final, o garoto Ângelo foi substituído e, ao deixar o gramado, retribuiu os xingamentos e precisou ser contido por Arzul, preparador de goleiros do clube.

Terminado o jogo, foi a vez de Soteldo discutir com os torcedores. O venezuelano foi vaiado, mandou seus críticos calarem a boca e, na entrevista na saída de campo, explicou seu ponto de vista ao dizer que o Peixe não era o “o único time com dificuldades” no Paulistão.

Fora da zona de classificação para o mata-mata do estadual, o Santos vive sua primeira turbulência em 2023. Torcedores organizados cobraram a diretoria no portão social da Vila Belmiro, utilizado por conselheiros e dirigentes em dias de jogos. Houve rojões, palavras de ordem e diversas cobranças, entre elas pela chegada de reforços e uma melhora do rendimento da equipe.

Nas redes sociais, as exigências são as mesmas. Já desde a semana passada, logo após a derrota para o Guarani na segunda rodada do Paulistão, uma parte da torcida criou a hashtag “Respeite o Santos“. O movimento tem ganhado força na internet e já chegou ao conhecimento da diretoria do Peixe.

Em crise financeira e com pouco poder de investimento no mercado, o Peixe não tem condições de fazer uma grande contratação para reforçar a equipe do técnico Odair Hellmann. O fantasma das duas últimas temporadas, quando o clube brigou para não ser rebaixado no estadual, influência nas críticas.

A turbulência ganha força justamente às vésperas de o time fazer sua “estreia” no Canindé, local que deve ser a casa do Santos nos próximos anos com a iminência da construção de uma nova Vila Belmiro.

No próximo sábado, às 18h30, o Peixe mede forças com a Ferroviária por lá em um jogo que, apesar de válido pela quinta rodada do Paulistão, ganha importância para o futuro do clube e estabilidade da comissão técnica neste início de temporada.

*Com informações do ge