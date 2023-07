Santos entra com recurso no STJD para reverter pena de oito jogos longe da Vila Belmiro 

Departamento jurídico do Peixe tenta, ao mínimo, manter as partidas na Vila Belmiro.

O Santos entrou com um recurso no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) para reverter a perda de mando de campo por oito jogos no Campeonato Brasileiro. O Peixe tenta pelo menos jogar na Vila Belmiro com os portões fechados.

Com base no artigo 213 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), o Santos pegou um gancho de oito partidas longe de seu estádio e também uma multa de R$ 80 mil por conta das bombas arremessadas no gramado da Vila Belmiro durante o clássico com o Corinthians, no dia 21 de junho.

Naquela ocasião, o jogo foi encerrado de forma antecipada pela falta de segurança para as duas equipes. Além das bombas, houve briga nas arquibancadas da Vila Belmiro e fora do estádio.

Punido no STJD, o Santos entrou com recurso nesta quarta-feira pedindo a absolvição ou pelo menos a redução da pena. O departamento jurídico do clube alega que não é possível acumular a perda do mando de campo com a pena pelos portões fechados.

Agora, o Peixe aguarda uma nova decisão do Tribunal. Por enquanto, a CBF espera um posicionamento da Justiça para definir onde serão os próximos jogos do Peixe como mandante no Brasileirão.

*Com informações do ge