Santos empata com o Banfield e avança às oitavas por ter mais gols marcados   

Peixe supera Unión La Calera no critério de desempate e escapa de vexame na Sul-Americana, após jogar com dois a mais.

Foi no sufoco, mas o Santos está classificado às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (24.mai), na Vila Belmiro, o empate por 1 a 1 com o Banfield, que teve dois jogadores expulsos no segundo tempo, não foi suficiente. O Peixe precisou contar com um gol da Universidad de Quito, na derrota por 3 a 2 para o Unión La Calera, para avançar nos gols marcados (7 a 6).

Após o apito final, parte da torcida aplaudiu e outra parte, um pouco maior, vaiou. A equipe de Bustos ficou bem perto de ser eliminada em casa de forma trágica.

No geral, o Santos terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C, com 11 pontos, mesma pontuação do Unión La Calera, mas com mais gols. A Universidad de Quito ficou em terceiro, com cinco, à frente do Banfield no saldo de gols.

E agora?

O adversário do Santos nas oitavas de final será definido em sorteio na Conmebol na próxima sexta-feira. Os oito classificados na fase de grupos da Sul-Americana vão enfrentar os oito terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

Próximo compromisso

O Santos volta a campo no domingo, às 16h, para o clássico contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe tem 11 pontos e aparece na sexta colocação da competição nacional.