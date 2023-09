Santos e WTorre assinam contrato por nova Vila Belmiro 

Memorando de entendimento entre o clube e a empreiteira é assinado nesta quarta-feira.

Santos e WTorre assinaram nesta quarta-feira (27.set) o contrato para a construção da nova Vila Belmiro.

O documento é um “MoU” (memorando de entendimento), que significa que há um acordo para que o novo estádio do Peixe seja construído.

Após a assinatura do memorando de entendimento, Santos e WTorre vão iniciar a captação de recursos para o início das obras com a venda de cadeiras. Só depois que uma parte dos assentos for vendida é que as obras começarão.

No fim do ano passado, quando o projeto foi aprovado pelos sócios, a expectativa do Santos e da própria WTorre era de que a venda de cadeiras pudesse começar no dia do aniversário do clube, em abril, mas isso não foi possível.

A nova casa do Santos terá capacidade para 30.108 pessoas e será dividida em quatro setores: Arquibancada, Deck Premium, Camarote e Arquibancada Superior. Os sócios do clube já aprovaram a construção do estádio.

A nova Vila Belmiro será construída numa área de 71.690,46 m² e terá 27 lojas internas e 36 lojas externas e estacionamento para 576 veículos.

*Com informações do ge