Santos é denunciado no STJD por sinalizadores acesos em jogo contra o Cuiabá 

Se condenado no Tribunal, Peixe pode pagar multa de até R$ 100 mil.

O Santos foi denunciado no STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) pelo uso de sinalizadores no jogo contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, realizado no dia 28 de agosto.

Na próxima terça-feira (27.set), o Peixe se defenderá da acusação no artigo 213 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) e, caso condenado, pode pagar uma multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Naquela ocasião, aos 46 minutos do segundo tempo, um grupo de torcedores do Santos acendeu alguns sinalizadores nas arquibancadas da Arena Pantanal, e o árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul, paralisou o confronto. Ao fim da partida, empatada em 0 a 0, o gaúcho relatou o ocorrido na súmula. “A um minuto de acréscimo do segundo tempo, paralisei o jogo durante dois minutos devido ao acendimento de sinalizadores no espaço destinado à torcida do Santos.”

Com base neste documento, a procuradoria do STJD denunciou o clube da Vila Belmiro e também o Cuiabá, mandante daquela partida e, portanto, o organizador do evento, no item primeiro do artigo 213 do CBJD por “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em praça de desporto”.

*Com informações do ge