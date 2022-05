Santos deve ter retorno de trio titular contra o Palmeiras 

Léo Baptistão cumpriu suspensão na Sul-Americana, enquanto Maicon e Rodrigo Fernández apresentaram desgaste físico; Bustos inicia preparação para jogo de domingo.

Após folgar na última quarta-feira, o elenco do Santos se reapresentou nesta quinta (26.mai) para iniciar a preparação para o clássico contra o Palmeiras, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam no domingo, às 16h, na Vila Belmiro.

Para esta partida, o técnico Fabián Bustos deverá contar com o retorno de três jogadores que desfalcaram o Peixe no empate contra o Banfield, na última quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. O atacante Léo Baptistão, que cumpriu suspensão na competição continental, está à disposição para atuar no Brasileirão.

Já o zagueiro Maicon e o volante Rodrigo Fernández foram cortados do último compromisso do Santos por desgaste físico. Havia risco de os atletas se lesionarem, e por isso não foram relacionados. Eles ainda serão reavaliados pelo departamento médico do clube, mas deverão reforçar o Peixe para o clássico.

Quem ainda segue fora é o atacante Ângelo. O jogador segue com o trabalho de reequilíbrio muscular e alterna entre treinos na academia e no gramado do CT Rei Pelé. A previsão é que possa voltar a ser relacionado a partir de junho.

A tendência é de que Fabián Bustos escale os principais jogadores para o duelo contra o Palmeiras. O treinador tenta acabar com uma série de oito jogos sem vitórias do Santos no confronto. Porém, a escalação dependerá de avaliação do departamento médico. Se houver algum jogador com risco de lesão, ele será preservado.

Após o empate contra o Banfield, Bustos chegou a defender o rodízio promovido dentro do elenco do Peixe e disse não concordar quando se fala em time alternativo.

“Não posso me guiar pelo que dizem imprensa ou torcida, com todo respeito. Todos têm argumentos válidos, mas eu vejo o dia a dia. Seguirei assim. Abel Ferreira troca, Vítor Pereira troca. É impossível não trocar. Esse time competia o Paulistão para não ser rebaixado. E nos salvamos e começamos a crescer com duas semanas de trabalho. E agora só teremos uma semana livre depois do Palmeiras. São muitos jogos.”